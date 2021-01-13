За сутки прививку от Covid-19 получили 1592 человек
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Во вторник продолжил расти темп вакцинации - прививку от Covid-19 получили 1592 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения, передает LETA.

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Кроме того, обновились данные вакцинации в понедельник - изначально сообщалось о 1312 прививках, а на самом деле вакцину получили 1345 человек.

Всего с начала вакцинации прививку от Covid-19 получили 9899 человек. Всего привиты 7629 медиков и 2270 работников медучреждений. Во вторник вакцинация проходила в 33 больницах. Больше всего прививок сделано в Восточной больнице, меньше всего - в Огрской районной больнице и Северокурземской региональной больнице. В последних больницах были привиты только по пять человек в каждой.

Как уже сообщалось, министр здравоохранения Даниэль Павлютс издал указ, согласно которому с 11 января вакцину от Covid-19 могут получить все работники медучреждений.

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Коронавирус Вакцинация Даниэл Павлютс
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