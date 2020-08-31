За сутки - случаи Covid-19 в Риге и Юрмале, число болеющих рижан выросло до 63 человек

Из трех констатированных за последние сутки случаев Covid-19 два зарегистрированы в Риге, один - в Юрмале, свидетельствуют обобщенные данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Число болеющих Covid-19 рижан увеличилось до 63 человек, а в Юрмале новым коронавирусом на сегодняшний день заражено до девяти человек.

Двое из зарегистрированных в воскресенье больных Covid-19 входят в возрастную группу от 20 до 29 лет, один - от 40 до 49 лет.

За прошедшие сутки в Латвии сделано 1008 тестов на Covid-19, выявлено три новых случая заболевания.

По данным SPKC, все инфицированные вернулись из-за границы - из Германии, Франции и России.