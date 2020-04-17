За сутки тест на Covid-19 сдали 1535 человек, инфекция выявлена только у семи
Foto: EPA/Scanpix/LETA

За последние сутки тест на Covid-19 сдали 1535 человек, заболевание выявлено только у семи из них, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SKPC).

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На данный момент число больных Covid-19 в Латвии составляет 682 человека, с начала эпидемии анализ на наличие вируса сдали 32 837 человек.

В больницах находятся 42 пациента с Covid-19, в том числе вчера госпитализирован один человек. Среди тех, кто находится в больницах у 37 заболевание средней тяжести, пять человек находятся в тяжелом состоянии.

Из стационаров уже выписан 61 пациент, переболевший Covid-19.

По данным SPKC, 88 пациентов выздоровели, поскольку два контрольных теста не выявили наличие Covid-19. Такие люди более не опасны для окружающих и могут вернуться к обычной жизни.

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