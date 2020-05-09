За сутки в Эстонии один человек умер и выявлено 8 новых случаев заражения коронавирусом

В пятницу в Пярнуской больнице скончалась зараженная коронавирусом 81-летняя женщина, в целом по Эстонии выявлено восемь новых случаев инфицирования Covid-19.

По состоянию на утро 9 мая 48 человек в Эстонии нуждаются в стационарном лечении из-за коронавируса, пять из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

С начала пандемии в Эстонии скончались 60 человек с коронавирусом. 276 человек, у которых диагностировали это заболевание, выписаны из больниц. Закрыты 285 историй болезни выздоровевших от коронавируса.

В Эстонии с начала эпидемии сделано 62 720 первичных тестов на коронавирус, из них 1 733 или 2,8% оказались положительными.