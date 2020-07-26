За сутки в Латвии — 13 новых заболевших Covid-19; пять разносчиков прилетели из Узбекистана
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За прошедшие сутки сделано 1345 теста на Covid-19, выявлено 13 новых случев заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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По данным SPKC, пятеро заболевших приехали из Узбекистана. Еще семеро новых инфицированных — контактные лица, информация по одному заболевшему уточняется.

В целом с начала пандемии в Латвии проведено 191 070 тестов на Covid-19, заболели 1219 человек, 31 умер, что составляет 2,6% от всех заболевших. Выздоровели 1045 человек.

Из стационаров выписаны 190 пациентов. В больницах лечение продолжают два человека.

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