За сутки в Латвии 13 положительных тестов на Covid-19
Foto: LETA

За прошедшие сутки медики провели 1715 анализов на Covid-19 и 13 из них оказались положительными, сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний (SKPC).

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Общее число заболевших достигло 1154 человек. 1019 из них выздоровели (69%), 30 умерли.

Двое вернулись из-за границы (Испания и Россия), пятеро контактировали с заболевшими, двое — с иностранцами (на частных мероприятиях). В четырех случаях источник заражения устанавливается.

До сих пор в Латвии сделано 163 769 анализов на Covid-19.

В настоящий момент в стационарах находится четыре пациента, в том числе один — в тяжелом состоянии. В общей сложности из больниц выписаны 182 пациента, переболевших Covid-19.

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