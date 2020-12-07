За сутки в Латвии — 207 новых случаев Covid-19, десять человек скончались
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За прошедшие сутки были проведены 3296 анализа на коронавирус, в 207 случаях результат оказался положительным, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Десять человек скончались.

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Четверо скончавшихся были в возрастной группе 55 — 65 лет, трое в возрасте от 70 до 80 лет, еще трое — от 80 до 90 лет.

Всего в Латвии Covid-19 заболели 21 520 человек, выздоровели на данный момент 1866 пациентов.

По данным Национальной службы здравоохранения, за прошедшие сутки в стационары поступили 75 человек. Всего в больницах находятся 655 пациентов с коронавирусом, из них 42 с тяжелым течением болезни. В воскресенье были выписаны 15 человек.

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