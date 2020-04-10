За сутки в Латвии 23 новых случая заболевания Covid-19 (обновлено)
Foto: LETA

9 апреля в Латвии выявлено 23 случая заболевания Covid-19, свидетельствует информация, обобщенная Центром по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ). Общее количество заболевших достигло 612 человек, 35 из них находятся в больницах.

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За сутки было проверено 1198 человек. 35 пациентов госпитализированы, трое в тяжелом состоянии. В целом в Латвии на данный момент сделано 26656 тестов на Covid-19.

Врачи прогнозируют прогнозируют, что первая волна эпидемии достигнет своего пика в Латвии в конце апреля. ВОЗ, эпидемиологи и инфекционисты предупреждают, что пока еще рано смягчать ограничения.

В Литве за сутки было выявлено 44 новых случая заболевания Covid-19 (всего — 999). Подтверждено уже 17 случаев смерти пациентов Covid-19, последний из них произошел в Шяуляйской больнице. Покойный входил в группу риска.

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