За сутки в Латвии — 660 новых случаев Covid-19, 5 человек скончались (ДОПОЛНЕНО)
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За прошедшие сутки были проведены 8 936 анализов на коронавирус, в 660 случаях результат оказался положительным, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). 5 человек скончались.

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Один скончавшийся был в возрастной группе 70 — 75 лет, двое в возрасте от 80 до 85 лет, еще двое — от 90 до 95 лет.

По данным Национальной службы здравоохранения, за прошедшие сутки в стационары поступили 77 человек. Всего в больницах находятся 742 пациента с коронавирусом, из них 34 с тяжелым течением болезни, 708 — со средним.

В пятницу были выписаны 67 человек, всего — 2 003.

В целом с начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 25 046 человек.

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Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
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