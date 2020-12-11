В четверг, 10 декабря, в Латвии выявлено 680 новых случев коронавируса. 15 заболевших скончались, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Один умерший был в возрасте от 45 до 50 лет, четверо — от 55 до 65 лет, еще четверо — от 65 до 75 лет, пятеро — от 75 до 85 лет, один — от 90 до 95 лет.

За сутки было проведено 10 356 тестов, количество положительных результатов составило 6,6%. При показателе выше 4% заболеваемость считается неконтролируемой.

Всего в Латвии заразилось уже 24 386 человек.