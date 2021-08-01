За сутки в Латвии подтверждено 36 новых случаев Covid-19
Foto: Pixabay

За минувшие сутки в Латвии выявлено 36 новых случая Covid-19, информация о скончавшихся не поступала, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Накануне было сделано 8329 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,4%.

С начала пандемии Covid-19 выявлен в Латвии у 138 899 человек. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии за сутки вырос до 39,1 случая.

За минувшие сутки в больницы поступили пять пациентов с Covid-19, двое были выписаны. Общее число госпитализированных увеличилось с 42 человек до 44, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения. Восемь пациентов находятся в тяжелом состоянии.

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