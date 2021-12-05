За сутки в Латвии подтверждено 477 случаев Covid-19, скончались 6 человек
Foto: Valsts kanceleja, Gatis Rozenfelds

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 477 новых случаев Covid-19, получены сообщения о смерти 6 пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения снизился с 593, 1 до 592,3 случая.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 269 человек (56,4%) не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 208 человек были вакцинированы.

Из умерших два человека входили в возрастную категорию 60-69 лет, один — в категорию 70 — 79 лет, еще трое — в возрасте 80-89 лет.

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LETA

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LETA

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Центр профилактики и контроля заболеваний
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