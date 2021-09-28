За сутки в Латвии подтверждено 804 новых случаев Covid-19, скончались 11 пациентов
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

За минувшие сутки в Латвии выявлено 804 новых случаев Covid-19, скончались 11 пациентов, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Один умерший входил в возрастную группу 20-29 лет, еще один - 40-49 лет, двое - 50-59 лет, один - 60-69 лет, двое - 70-79 лет и четверо - 80-89 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 409,2 до 427,4 случаев на 100 000 населения.

Из всех выявленных за сутки случаев 626 зараженных не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 178 человек были вакцинированы.

Вчера в Латвии сделано 25 902 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 3,1%.

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