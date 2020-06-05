За сутки в Латвии подтверждено три новых случая Covid-19
Foto: LETA

В течение последних суток в Латвии было проведено 1100 тестов на Covid-19. У трех человек тест дал положительный результат, свидетельствует информация Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно.

Ни один из заболевших не был помещен в больницу. В целом на данный момент в стране в стационарах находятся 10 пациентов, заразившихся Covid-19. Семеро из них — в состоянии средней степени тяжести, трое — в тяжелом состоянии.

165 пациентов были выписаны из больниц, свидетельствуют данные Национальной службы здоровья.

В целом в Латвии до сих пор был взят 115 461 тест на Covid-19. Положительный результат показали тесты 1085 человек. 781 из них выздоровел, 25 человек скончались.

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