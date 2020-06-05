За сутки в Латвии подтверждено три новых случая Covid-19

В течение последних суток в Латвии было проведено 1100 тестов на Covid-19. У трех человек тест дал положительный результат, свидетельствует информация Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно.

Ни один из заболевших не был помещен в больницу. В целом на данный момент в стране в стационарах находятся 10 пациентов, заразившихся Covid-19. Семеро из них — в состоянии средней степени тяжести, трое — в тяжелом состоянии.

165 пациентов были выписаны из больниц, свидетельствуют данные Национальной службы здоровья.

Pēdējās 24h veikti 1010 COVID-19 testi, pozitīvs 3 cilvēkiem. Latvijā kopā veikts 115 461 izmeklējums, saslimušas 1085 personas un 781 izveseļojies, 25 mirušas. — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) June 5, 2020

В целом в Латвии до сих пор был взят 115 461 тест на Covid-19. Положительный результат показали тесты 1085 человек. 781 из них выздоровел, 25 человек скончались.