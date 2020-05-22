За сутки в Латвии - пять положительных тестов на новый коронавирус

За прошедшие сутки медики провели 1745 анализов на Covid-19 и пять из них оказались положительными, сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Centrālā laboratorija.

Общее число заболевших достигло 1030 человек, из них 712 выздоровели (69%), а 22 умерли.

До сих пор в Латвии сделано 96 366 анализов на Covid-19.

В четверг были госпитализированы три пациента. Всего в стационарах находятся 25 пациентов, из них двое в тяжелом состоянии. В общей сложности, из больниц выписаны 136 пациентов, переболевших Covid-19.