За сутки в Латвии сделали 23 тысячи тестов: Covid-19 подтвержден у 643 человек

За последние сутки в Латвии было проведено 23 143 теста на Covid-19. Выявлено 643 новых случая заболевания, девять человек скончались, свидетельствует обобщенная Центром контроля и профилактики заболеваний (SPKC) информация.

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Среди умерших один человек входит в возрастную группу 40-49 лет, один был в возрасте 60-69 лет, один — в возрасте 70-79 лет, пятеро — в возрасте 80-89 лет, один — в возрасте 90-99 лет.

Доля позитивных тестов составила 2,8%, кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей в течение 14 дней — 330,6.

В целом в Латвии Covid-19 заболели 105 176 человек.

📈 Pēdējo 24h laikā:

▫️veikti 23 143 Covid-19 izmeklējumi;

▫️reģistrēti 643 jauni inficēšanās gadījumi;

▫️saņemti ziņojumi par 9 mirušajiem (viens cilvēks 40-49 gadu vecumā, viens 60-69 gadu vecumā, viens 70-79 gadu vecumā, pieci 80-89 gadu vecumā, viens 90-99 gadu vecumā). — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) April 7, 2021



