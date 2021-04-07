За сутки в Латвии сделали 23 тысячи тестов: Covid-19 подтвержден у 643 человек
Foto: LETA

За последние сутки в Латвии было проведено 23 143 теста на Covid-19. Выявлено 643 новых случая заболевания, девять человек скончались, свидетельствует обобщенная Центром контроля и профилактики заболеваний (SPKC) информация.

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Среди умерших один человек входит в возрастную группу 40-49 лет, один был в возрасте 60-69 лет, один — в возрасте 70-79 лет, пятеро — в возрасте 80-89 лет, один — в возрасте 90-99 лет.

Доля позитивных тестов составила 2,8%, кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей в течение 14 дней — 330,6.

В целом в Латвии Covid-19 заболели 105 176 человек.


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