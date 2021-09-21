За сутки в Латвии скончались 13 пациентов с коронавирусом, один из них в возрасте 19 лет

В понедельник, 20 сентября, в Латвии выявлено 494 новых случая Covid-19, получены сообщения о смерти 13 пациентов с коронавирусом, в том числе один возрасте 10-19 лет, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).
Умершие входили в возрастные группы: 10-19 лет (один человек), 40-49 лет (два человека), 70-79 лет (четыре человека), 80-89 лет (шесть человек).
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19" вырос с 323,1 до 332,8 случая на 100 000 жителей.
Из всех выявленных за сутки инфицированных 384 не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 110 человек были вакцинированы.
Вчера в Латвии сделано 24 518 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 2%.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 лабораторно был подтвержден у 151 243 человек, 2658 заразившихся коронавирусом скончались.