За сутки в Латвии скончались двое заразившихся коронавирусом, выявлено 13 новых больных

За прошедшие сутки в Латвии проверены 3250 человек, 13 из них оказались больны новым коронавирусом, сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ). В стационаре скончались двое инфицированных Covid-19. Точный возраст умерших не называется, но сообщается, что один находился в возрастной группе 70-75 лет, второй — 75-80.
Общее число больных достигло 849 человек, из них 348 выздоровели, а 15 человек умерли. В целом проведено 54 811 тестов на Covid-19.
Pēdējās 24h veikti 3250 COVID-19 testi, pozitīvs 13 cilvēkiem, stacionārā miruši 2 pacienti (vecumā no 70 līdz 75 un 75 līdz 80). Latvijā kopā veikts 54 811 izmeklējums, saslimušas 849 personas un 348 izveseļojušās, 15 mirušas.— SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) April 29, 2020