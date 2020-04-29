За сутки в Латвии скончались двое заразившихся коронавирусом, выявлено 13 новых больных

За прошедшие сутки в Латвии проверены 3250 человек, 13 из них оказались больны новым коронавирусом, сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ). В стационаре скончались двое инфицированных Covid-19. Точный возраст умерших не называется, но сообщается, что один находился в возрастной группе 70-75 лет, второй — 75-80.

Общее число больных достигло 849 человек, из них 348 выздоровели, а 15 человек умерли. В целом проведено 54 811 тестов на Covid-19.