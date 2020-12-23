За сутки в Латвии скончалось 20 пациентов с Covid-19, выявлено 1145 новых случаев заболевания

За прошедшие сутки выявлено 1145 новых случаев Covid-19, скончались 20 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Один скончавшийся был в возрастной группе от 55 до 60 лет, трое в возрасте от 60 до 70 лет, двое в группе 70-80 лет, десять — в возрастной группе от 80 до 90 лет, трое — в возрасте от 90 до 100 лет, один — в возрасте от 100 до 105 лет.

Всего за сутки были проведены 12 155 анализов, доля положительных результатов составила 9,4%.

В Латвии с начала эпидемии коронавирусом заразились 33 484 человек.

По данным Национальной службы здравоохранения, во вторник в стационары поступили 119 пациентов, в том числе 11 были перевезены. Всего в больницах лечатся 948 пациентов с Covid-19, из них 48 в тяжелом состоянии. Выписаны за сутки 145 человек.