За сутки в Латвии умерли 64 человека с Covid-19
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В среду, 27 октября, в Латвии зарегистрировано 2919 новых случаев Covid-19, получены сообщения о смерти 64 инфицированных этим вирусом пациентов, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Умершие пациенты входили в возрастные группы: 30-39 лет (один человек), 40-49 лет (три человека), 50-59 лет (два человека), 60-69 лет (16 человек), 70-79 лет (13 человек), 80-89 лет (23 человека), 90-99 лет (шесть человек). Среди умерших было 55 невакцинированных от коронавируса и девять вакцинированных.

Продолжает расти двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости: за сутки он увеличился c 1737,4 до 1764,4 случая на 100 000 жителей.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 - 2066 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 853 были вакцинированы.

Вчера в Латвии было проведено 24 032 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 12,1%.

На сегодня в Латвии Covid-19 лабораторно подтвержден у 211 702 человека, 3163 человек с этим заболеванием умерли.

Как сообщает ЦПКЗ, в настоящий момент в больницах находятся 1439 пациентов с Covid-19, в том числе за минувшие сутки госпитализирован 171 человек с коронавирусом, выписано 139.

В настоящее время в больницах находятся 1256 пациентов со среднетяжелым течением заболевания, состояние 183 человек - тяжелое.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

25

Source

rus.DELFI.lv

Tags

SPKC Коронавирус пандемия Covid-19 Центр профилактики и контроля заболеваний
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Рижский Свободный порт тестирует технологии подводных дронов
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи