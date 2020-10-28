Во вторник в Латвии выявлен 251 новый случай Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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За прошедшие сутки сделано 6015 тестов на Covid-19, доля позитивных результатов составила 4,2%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии подтвержден у 5144 человека, выздоровели 1382 пациента.

Во вторник госпитализировано 36 пациентов с коронавирусом. В настоящий момент в больницах насчитывается 182 пациента с Covid-19, в том числе семь человек — в тяжелом состоянии, сообщает Национальная служба здравоохранения.