За сутки в Латвии выявлен лишь один новый случай заражения Covid-19

За минувшие сутки в Латвии сделано 1203 теста на Covid-19 и выявлен один новый случай заражения, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Centrālā laboratorija.

За последние сутки был госпитализирован один пациент с Covid-19, ни один человек не был выписан из больниц. Таким образом лечение в стационарах продолжают 25 больных новым коронавирусом: у 23 из них заболевание средней тяжести, два человека находятся в тяжелом состоянии. Из больниц на сегодняшний день выписаны 139 пациентов, переболевших Covid-19.

В целом в Латвии проведено 99 049 анализов, Covid-19 подтвержден у 1 047 человек. 712 человека вылечились, 22 умерли.

Тем временем Госполиция сообщает, что вчера в Латвии были проведены 848 проверок на соблюдение установленных на время чрезвычайного положения ограничений и открыты семь административных дел об их несоблюдении.