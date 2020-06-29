За сутки в Латвии выявлен один новый случай Covid-19, госпитализация не потребовалась

За последние сутки в Латвии сделан 861 тест на Covid-19, лишь в одном случае он оказался положительным сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Однако новых госпитализированных пациентов не добавилось.

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За прошедшие сутки сделан 861 тест на Covid-19.

С начала пандемии в Латвии проведено 148 777 тестов на новый коронавирус, заболевание выявлено у 1117 человек.

932 заболевших Covid-19 человека выздоровели, что составляет 84% всех случаев, а 30 человек скончались.

В настоящее время в больницах проходят лечение семь пациентов, из них у шести заболевание средней тяжести, один человек находится в тяжелом состоянии.