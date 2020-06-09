За сутки в Латвии выявлен один новый случай Covid-19

За последние сутки в Латвии выявлен один новый случай Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SKPC).

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно.

Реклама Реклама

Вчера в Латвии сделано 1730 тестов на Covid-19, а в целом с начала эпидемии проведен 120 052 анализа, Covid-19 подтвержден у 1089 человек.

794 человека уже выздоровели, 26 человек скончались.

Вчера госпитализированы два пациента с Covid-19. Сейчас в стационарах лечение проходят 12 человек, у 7 — заболевание средней тяжести, пять человека находятся в тяжелом состоянии.

Из больниц выписано 166 человек, переболевших Covid-19, сообщает Национальная служба здоровья (NVD).