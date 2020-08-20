За сутки в Латвии выявлен один новый заболевший Covid-19
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

За прошедшие сутки в Латвии сделано 1997 тестов на Covid-19, выявлен один новый случай заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SKPC).

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Всего с начала пандемии в Латвии сделано 232 918 тестов на Covid-19, выявлено 1327 инфицированных, из них 1093 уже выздоровели. За время пандемии от Covid-19 скончались 33 человека.

На настоящий момент в больницах лечатся два инфицированных вирусом человека, оба с заболеванием средней тяжести. Из стационара было выписано 202 пациента.

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