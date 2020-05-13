За сутки в Латвии выявлен один случай Covid-19; один пациент умер в больнице

За последние сутки выявлен только один новый случай Covid-19; один пациент скончался, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Вчера в Латвии проведено 2199 тестов на Covid-19, а в целом с начала эпидемии — 81 248 анализов.

На сегодняшний день от инфекции вылечились 627 из 951 пациента, у которых был выявлен новый коронавирус.

Умерли 19 человек, инфицированных Covid-19, в том числе за прошедшие сутки — один пациент в возрастной группе от 85 до 90 лет, у которого был ряд хронических заболеваний.

В стационарах лечение проходит 31 человек с Covid-19, у 29 заболевание средней тяжести, два человека находятся в тяжелом состоянии.

Из больниц выписано 111 человек, переболевших Covid-19.