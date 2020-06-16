За сутки в Латвии выявлен один случай Covid-19

За последние сутки выявлен один новый случай Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Вчера в Латвии проведено 1691 тест на Covid-19, а в целом с начала эпидемии — 129 836 анализов.

На сегодняшний день от инфекции вылечились 875 из 1098 пациентов, у которых был выявлен новый коронавирус.

Умерли 28 человек, инфицированных Covid-19.

Вчера госпитализирован пациент с коронавирусов. Сейчас в стационарах лечение проходит 8 человек с Covid-19, у 7 заболевание средней тяжести, один человек находятся в тяжелом состоянии.

Из больниц выписано 170 человек, переболевших Covid-19.