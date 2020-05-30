За сутки в Латвии выявлен только один положительный тест на новый коронавирус

За прошедшие сутки медики провели 1243 анализов на Covid-19 и один тест оказался положительными, сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний (SPKC).

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Centrālā laboratorija.

Общее число заболевших достигло 1065 человек, из них 745 выздоровели, а 24 умерли.

До сих пор в Латвии сделано 108 174 анализа на Covid-19.

В пятницу был госпитализирован один пациент. Всего в стационарах находятся 18 человек с Covid-19, три пациента — в тяжелом состоянии.

В общей сложности, из больниц выписаны 155 пациентов, переболевших Covid-19.