За сутки в Латвии выявлен только один случай Covid-19

За прошедшие сутки в Латвии сделано 1240 тестов на коронавирусное заболевание Covid-19, выявлен один новый случай заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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По информации SPKC, заболевший приехал в Латвию из другой страны. SPKC призывает жителей не приглашать домой людей, которые недавно вернулись в Латвию из других стран.

Всего с начала пандемии в Латвии сделано 189 725 тестов, выявлено 1206 инфицированных. На данный момент выздоровели 1045 человек, умер 31 человек.

За последние сутки госпитализирован один пациент с Covid-19. Таким образом, в настоящее время в больницах лечатся три человека с заболеванием средней тяжести. С начала пандемии из больниц было выписано 189 пациентов, переболевших Covid-19.