За сутки в Латвии выявлено 11 новых случаев Covid-19; общее число заболевших — 71

За минувшие сутки в Латвии выявлено 11 новых случаев заболевания Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).
Таким образом, в целом подтвержден 71 случай заболевания коронавирусов.
За сутки в Латвии проверено 604 человека, а в целом — 2 144.
Как уже ранее сообщал портал Delfi, накануне эпидемиологи получили информацию о ребенке, который заболел Covid-19. Ребенок посещал детский сад "Саймите" в Пиньки.
Вечером также пришло сообщение, что у ученика 1-ой средней школы Саласпилса выявлен коронавирус Covid-19. Школьник 9 марта вернулся из спортивного лагеря в Испании.