За сутки в Латвии выявлено 145 новых случаев Covid-19

За минувшие сутки в Латвии выявлено 145 новых случаев заражения Covid-19, сведений об умерших не поступало, свидетельствует информация Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего было проведено 2082 лабораторных анализа, доля положительных результатов - 7%.

Из общего числа заболевших 47 человек не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 98 - были вакцинированы.

14-ти дневный кумулятивный показатель составил 120,8 случаев на 100 000 жителей. С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 829 143 человека.