За сутки в Латвии выявлено 16 новых случаев Covid-19

За минувшие сутки в Латвии сделано 1480 тестов на Covid-19. Выявлено 16 новых случаев заражения, из них 14 - в центре социальной помощи Mārsnēni, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Centrālā laboratorija.

В центре социального ухода Mārsnēni до 22 мая Covid-19 был выявлен уже у 30 человек - как клиентов так и работников, а теперь количество заболевших приближается к 50. Госполиция начала ведомственную проверку в отношении этой вспышки заболевания. В здании и на территории центра социального ухода Mārsnēni еще с середины мая установлен карантин.

За последние сутки было госпитализировано два пациента с Covid-19, трое человек из больниц были выписаны. Таким образом лечение в стационарах продолжают 24 больных новым коронавирусом: у 22 из них заболевание средней тяжести, два человека находятся в тяжелом состоянии. Из больниц на сегодняшний день выписаны 139 пациентов, переболевших Covid-19.

В целом в Латвии проведено 97 846 анализов, Covid-19 подтвержден у 1 046 человек. 712 человека вылечились, 22 умерли.

Госполиция сообщает, что вчера в Латвии было проведено 992 проверки соблюдения установленных на время чрезвычайного положения ограничений и открыто одно дело об их несоблюдении.