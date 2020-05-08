За сутки в Латвии выявлено 19 новых случаев Covid-19

За минувшие сутки в Латвии сделано 1 947 тестов на Covid-19, выявлено 19 новых случаев заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SKPC).

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Centrālā laboratorija.

В целом в Латвии проведено 73 016 анализов, Covid-19 подтвержден у 928 человек.

464 человека уже выздоровели, 18 человек — скончались.

За сутки госпитализированы три пациента с Covid-19. Сейчас в стационарах лечение проходят 30 человек, у 28 заболевание средней тяжести, два человека находятся в тяжелом состоянии.

Из больниц уже выписано 106 пацентов, переболевших Covid-19, сообщает Национальная служба здоровья.