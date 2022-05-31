За сутки в Латвии выявлено 208 новых случаев Covid-19

За минувшие сутки в Латвии выявлено 208 новых случаев Covid-19, скончался один человек, сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего было проведено 3274 лабораторных анализа, доля положительных результатов - 6,4%.

Из общего числа заболевших 69 человек не были привиты или не завершили курс вакцинации, в свою очередь, 139 заболевших были привиты. Умерший человек входил в возрастную группу 80-89 лет.

14-ти дневный кумулятивный показатель составил 120 случаев на 100 000 жителей. С начала пандемии в Латвии Covid-19 лабораторно подтвержден у 828 614 человек.