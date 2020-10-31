За сутки в Латвии выявлено 215 новых случаев Covid-19, умерли 2 человека, в больницах — 200 пациентов

В пятницу в Латвии выявлено 215 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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За сутки в Латвии скончались два пациент с коронавирусом, один в возрастной группе от 70 до 75 лет, второй — от 90 до 95 лет.

В целом в Латвии умерло 71 человек с подтвержденным Covid-19.

За прошедшие сутки сделано 5844 теста на Covid-19, доля позитивных результатов составила 3,7%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии подтвержден у 5894 человека, выздоровели 1406 пациентов.

В пятницу госпитализирован 31 пациент с Covid-19. В настоящий момент в больницах находятся 200 человек с коронавирусом, в том числе 13 в тяжелом состоянии, сообщает Национальная служба здравоохрарения.