За сутки в Латвии выявлено 259 новых случаев Covid-19, четыре человека скончались
Foto: LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлено 259 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Четверо пациентов, зараженных Covid - 19 скончались (один в возрастной группе от 45 до 50 лет и трое - от 80 до 90 лет).

За сутки госпитализировано 27 человек. Вчера из больниц были выписаны 13 пациентов. В настоящий момент в больницах находятся 127 пациентов с Covid-19, в том числе восемь человек в тяжелом состоянии, сообщает Национальная служба здравоохранения.

Как сообщила представитель ЦПКЗ Илзе Арая, большая часть новых случаев Covid-19 связана с ранее выявленными очагами заражения, например, с очагами Covid-19 в Вецпиебалге, Дундаге и Даугавпилсе.

За сутки в стране было проведено 5632 тестов на Covid-19, доля позитивных результатов составила 4,6%. Ранее SKPC пояснял, что этот порог в ЕС считается важным, так как после превышения границы в 3%, распространение болезни считается стремительным и неконтролируемым, пишет LETA.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии подтвержден у 4467 человек, выздоровели 1357 человек.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле ранее заявила, что в латвийских больницах доступны около 250 коек для пациентов с Covid-19. Когда они будут заполнены, придется рассматривать вопрос о реорганизации предоставления медицинских услуг.

"В горячих дискуссиях о тестах, масках, ограничениях и возможностях потерялось самое главное. Мы сможем сдержать эту вспышку, только если подавляющее большинство членов общества будет придерживаться правил социального и физического дистанцирования", - прокомментировал ситуацию главный инфектолог Министерства здравоохранения профессор Уга Думпис.

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Source

rus.DELFI.lv LETA

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Source

rus.DELFI.lv LETA

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