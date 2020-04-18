За сутки в Латвии выявлено 30 заболевших Covid-19, из них более половины жили в одном приюте

За минувшие сутки в Латвии проведено 1860 тестов на коронавирус, наличие инфекции подтверждено у 30 человек. При этом Центр профилактики и контроля заболеваний отмечает, что более половины (18) выявленных новых случаев приходится на постояльцев одного и того же приюта — "Синий Крест".

Общее число официально инфицированных в Латвии составляет 712 человек, всего было проведено 34 697 анализов.

На данный момент 37 пациентов с Covid-19 госпитализированы, из них 32 человека со средней степенью тяжести заболевания, 5 человек в тяжело состоянии. Выписано из стационара (по итогам двух тестов, показавших отсутствие Covid-19) 60 латвийцев.