За сутки в Латвии выявлено 4 новых случая Covid-19, госпитализация не потребовалась

За минувшие сутки в Латвии сделано 1783 тестов на Covid-19, выявлено четыре новых случая заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SKPC).

В целом в Латвии проведен 92 751 анализ, Covid-19 подтвержден у 1016 человек.

694 человека уже выздоровели, 21 человек скончался. У пациентов были хронические заболевания.

За сутки не было госпитализированных с Covid-19. Сейчас в стационарах лечение проходят 27 человек, у 24 заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии.

Из больниц уже выписан 131 пациент, переболевших Covid-19, сообщает Национальная служба здоровья.