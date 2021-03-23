За сутки в Латвии выявлено 508 новых случаев Covid-19, скончались 12 пациентов
Foto: Valsts kanceleja, Gatis Rozenfelds

В понедельник, 22 марта, в Латвии выявлено 508 новых случаев Covid-19, умерли двенадцать человек с этим диагнозом, сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Умершие входили в возрастные группы 60-69 лет (пять человек), 70-79 лет (три человека), 80-89 лет (четыре человека).

За сутки сделано 18 614 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 2,7%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 98 094 человек, умер 1826 человек.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 372 случая на 100 тыс. жителей.

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SPKC Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
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