За сутки в Латвии выявлено 567 новых случаев Covid-19, 17 человек скончались

За минувшие сутки выявлено 567 новых заболевших. Умерли 17 человек с диагностированным коронавирусом.

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Общее число зарегистрированных случаев коронавируса в Латвии достигло 55 664, число умерших выросло до 978.

За сутки было проведено 6576 тестов, положительный результат показали 8,6%.

Среди умерших один человек был в возрастной категории от 45 до 50 лет, двое — от 65 до 70 лет, семь — от 70 до 80 лет, пять — от 80 до 90 лет и два — от 90 до 95.

За последние две недели заболели 13 167 человек. Кумулятивная заболеваемость достигает 690,21 случая на 100 000 жителей.

Число пациентов в стационарах выросло до 1136. У 1049 среднетяжелое течение болезни, у 87 — тяжелое. В пятницу в тяжелом состоянии было 82 человека.

За сутки госпитализировано 77 человек, двое из них перевезены из другой больницы. Это наименьшее число новых госпитализированных за сутки в этом месяце.

Из больницы выписаны 12 человек, в том числе двое переведенный в другую больницу. Всего за это время из больницы выписался 4921 человек с коронавирусом.