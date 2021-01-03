За сутки в Латвии выявлено 568 новых случаев Covid-19, скончались 12 человек

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 568 новых случаев Covid-19, скончались 12 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Скончавшиеся пациенты входили в возрастные группы от 40 до 95 лет: по одному умершему в группах 40 — 45 лет и 50 — 55 лет, четверо — в возрасте от 70 до 80 лет, четверо — в группе от 80 до 90 лет, еще двое — в категории от 90 до 95 лет.

В субботу было проведено 5896 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 9,6%.

Всего с начала пандемии в Латвии Covid-19 заболели 42 497 человек, скончались 680 инфицированных.