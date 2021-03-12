За сутки в Латвии выявлено 632 новых случая Covid-19, скончались девять пациентов

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 632 новых случая Covid-19, скончались девять человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Среди умерших трое пациентов в возрасте от 60 до 69 лет, два — от 70 до 79 лет, четверо — от 80 до 89 лет.

В четверг сделано 18 026 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 3,5%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 92 906 человек.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 415,3 случая на 100 000 населения.