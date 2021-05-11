За сутки в Латвии выявлено 659 новых случаев Covid-19, четверо пациентов скончались

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 659 новых случаев Covid-19, скончались четверо пациентов с коронавирусом, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPКC).

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Один умерший был в возрасте от 50 до 59 лет, один — от 60 до 69 лет, один — от 70 до 79 лет, еще один — от 80 до 89 лет.

За прошедшие сутки сделано 17 957 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 3,7%.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей вырос до 462,8 случая.

В целом Covid-19 с начала пандемии подтвержден в Латвии у 124 960 человека.