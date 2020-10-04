За сутки в Латвии выявлено 67 новых случаев Covid-19
Foto: LETA

В субботу в Латвии выявлено 67 новых случая Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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За прошедшие сутки сделано 2544 теста на Covid-19, в целом с начала пандемии — 334 829 тестов. Заболевание подтверждено у 2086 человек, 1307 человек выздоровели, 38 умерли.

За прошедшие сутки госпитализированы два пациента с Covid-19. В больницах находятся 26 пациентов с коронавирусом, у 23 заболевание средней тяжести, три человека (в возрастных группах от 45 до 70 лет) находятся в тяжелом состоянии.

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LETA

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LETA
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