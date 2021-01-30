За сутки в Латвии выявлено 765 новых случаев Covid-19, 14 заболевших скончались

За минувшие сутки проведено 9960 тестов на коронавирус, 785 результатов оказались положительными, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

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Удельный вес положительных результатов — 7,9%.

14 человек в диагностированным коронавирусом скончались. Один из них принадлежал возрастной группе 50-55 лет, двое — 60-70 лет, четверо — 70-80 лет, четверо 80-90 лет и трое 90-95 лет.

Всего за время пандемии в Латвии заболели 65 708 человек.

В пятницу госпитализировано 114 пациентов с Covid-19. Общее количество пациентов с Covid-19 в больницах уменьшилось до 1032, что на 26 пациентов меньше, чем днем ранее. 918 больничных пациентов с Covid-19 находятся в среднетяжелом состоянии, 114 - в тяжелом, что является самым высоким показателем с начала пандемии. Вчера из больниц было выписано 115 пациентов.