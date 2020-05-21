За сутки в Латвии выявлено 9 новых случаев Covid-19; один пациент умер

За последние сутки в Латвии выявлено 9 новых случаев Covid-19, один пациент умер, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SKPC).

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Вчера в Латвии сделано 1870 тестов на Covid-19, а в целом с начала эпидемии проведен 94 621 анализ, Covid-19 подтвержден у 1025 человек.

694 человека уже выздоровели, 22 человек скончались, в том числе один человек умер вчера, ему было от 55 до 60 лет, заразился он от члена семьи.

Вчера госпитализирован один пациент с Covid-19. Сейчас в стационарах лечение проходят 24 человека, у 22 — заболевание средней тяжести, два человека находятся в тяжелом состоянии.

Из больниц выписано 134 человек, переболевших Covid-19, сообщает Национальная служба здоровья (NVD).