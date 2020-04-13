За сутки в Латвии выявлено четыре новых случая Covid-19 (исправлено)

Количество случаев заражения Covid-19 в Латвии за сутки выросло на четыре, сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ). Всего были проверены 562 человека.

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Таким образом, общее число заболевших в Латвии достигло 655 человек. Из них госпитализированы 44, двое в тяжелом состоянии.

Представитель ЦПКЗ Илзе Арая пояснила, что в понедельник, 13 апреля, в начале дня была распространена информация о двух случаях обнаружения Covid-19, но после получения дополнительной информации о результатах анализов выяснилось, что заболевание констатировано у еще двоих пациентов.

Один из случаев связан с работником центра опеки детей и подростков, у которого заболевание Covid-19 было обнаружено несколько дней тому назад. За прошедшие сутки заболевание констатировано у еще одного работника центра.

Что касается остальных новых случаев заболевания, то известно, что оно обнаружено у пациентов в возрасте старше 70 лет. Двое из них заразились от члена семьи, источник инфицирования третьего пациента выясняется.

Объясняя снижение количества новых случаев Covid-19, в ЦПКЗ отмечают, что за прошедшие сутки уменьшилось число сделанных анализов, а также необходимо принять во внимание пасхальные выходные и изменение графика работы семейных врачей.

По ситуации на 13 апреля в Латвии умерли пять пациентов с Covid-19. Почти все они были пожилыми людьми с хроническими и другими побочными заболеваниями.

Как уже сообщалось, в конце марта в Латвии началась неконтролируемая передача заболевания в обществе. Хотя число новых заболевших в последние недели снизилось, специалисты предупреждают, что первая волна заболевания не пройдена. Поэтому правительство продлило чрезвычайную ситуацию до 12 мая.