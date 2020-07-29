За сутки в Латвии выявлено четыре новых случая Covid-19
Foto: LETA

За прошедшие сутки в Латвии сделано 1886 тестов наbCovid-19, выявлено четыре новых случая заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Один из новых заболевших вернулся из-за границы, один контактировал с заболевшим, еще два новых случая связаны со вспышкой в Гулбене.

Всего с начала пандемии в Латвии проведен 195 331 тест, выявлено 1224 инфицированных. На данный момент выздоровели 1052 человека, умер 31 человек.

За последние сутки госпитализирован один пациент с Covid-19. Таким образом, в настоящее время в больницах лечатся три человека с заболеванием средней тяжести. С начала пандемии из больниц было выписано 190 пациентов, переболевших Covid-19.

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