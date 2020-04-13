За сутки в Латвии выявлено два новых случая Covid-19

Количество случаев заражения Covid-19 в Латвии за сутки выросло на два, сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ). Всего были проверены 562 человека.

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Таким образом, общее число заболевших в Латвии достигло 653 человек. Из них госпитализированы 44, двое в тяжелом состоянии.

По ситуации на 13 апреля в Латвии умерли пять пациентов с Covid-19. Почти все они были пожилыми людьми с хроническими и другими побочными заболеваниями.

Как уже сообщалось, в конце марта в Латвии началась неконтролируемая передача заболевания в обществе. Хотя число новых заболевших в последние недели снизилось, специалисты предупреждают, что первая волна заболевания не пройдена. Поэтому правительство продлило чрезвычайную ситуацию до 12 мая.