За сутки в Латвии выявлено два новых случая Covid-19

За последние сутки в Латвии выявлено два новых случая Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SKPC).
Вчера в Латвии сделан 721 тест на Covid-19, а в целом с начала эпидемии проведено 99 770 анализов, Covid-19 подтвержден у 1049 человек.
712 человек уже выздоровел, 22 пациента скончались.
Вчера госпитализированы два пациента с Covid-19. Сейчас в стационарах лечение проходят 27 человек, у 25 заболевание средней тяжести, два человека находятся в тяжелом состоянии.
Из больниц выписано 139 человек, переболевших Covid-19, сообщает Национальная служба здоровья (NVD).