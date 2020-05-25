За сутки в Латвии выявлено два новых случая Covid-19

За последние сутки в Латвии выявлено два новых случая Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SKPC).

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Вчера в Латвии сделан 721 тест на Covid-19, а в целом с начала эпидемии проведено 99 770 анализов, Covid-19 подтвержден у 1049 человек.

712 человек уже выздоровел, 22 пациента скончались.

Вчера госпитализированы два пациента с Covid-19. Сейчас в стационарах лечение проходят 27 человек, у 25 заболевание средней тяжести, два человека находятся в тяжелом состоянии.

Из больниц выписано 139 человек, переболевших Covid-19, сообщает Национальная служба здоровья (NVD).